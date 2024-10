Leila dá camisa do Palmeiras a Dorival e deixa CT 'de portas abertas' à seleção

A seleção brasileira está treinando na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, desde a última segunda-feira (7). A equipe se prepara para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta terça-feira, a presidente do Verdão, Leila Pereira, presenteou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, o técnico Dorival Júnior e o preparador físico Celso Rezende com camisas do clube paulista.

A mandatária palmeirense publicou um registro do encontro entre os dirigentes em seu perfil no Instagram. Leila deixou a Academia "de portas abertas" para a Seleção Brasileira.

"Com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A nossa Academia de Futebol estará sempre de portas abertas para a Seleção Brasileira!", escreveu Leila Pereira.

A delegação da Amarelinha voltou a usar o CT do Palmeiras depois de três anos. A última vez que isso aconteceu foi em novembro de 2021, durante a preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Inicialmente, a seleção brasileira realizaria os treinos no CT do Corinthians. Contudo, a relação entre a diretoria do time alvinegro e a CBF passa por um momento turbulento. O clube critica as atuações da arbitragem do Brasileirão e discorda da mudança de data do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

O técnico Dorival Júnior já comandou dois treinos na Academia de Futebol. Na segunda-feira, o elenco brasileiro foi recebido por Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras. A seleção brasileira ainda fará os ajustes finais para o jogo contra o Chile em atividade que será realizada na manhã desta quarta-feira.

Depois do treino, o Brasil embarca a Santiago, onde enfrenta os chilenos, às 21h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias. A seleção tem dez pontos e ocupa o quinto lugar na tabela.