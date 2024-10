Endrick 'volta' ao Palmeiras após taça, adeus e bônus milionário ao clube

A seleção brasileira treina no CT do Palmeiras até quarta-feira (9), e enquanto isso o torcedor alviverde aproveita para matar a saudade de Endrick, que retornou à Academia de Futebol com uma vida bem diferente no Real Madrid — e que já rendeu um bom dinheiro ao clube que lhe revelou.

O que aconteceu

Endrick não passou por testes no time B do Real Madrid após deixar o Palmeiras e já até conquistou seu primeiro título com o time profissional. Vini e Rodrygo fizeram algumas partidas no Real Madrid Castilla antes de chegarem ao time principal — processo que não aconteceu com Endrick. Além disso, no início da temporada o jovem assistiu do banco o título da Supercopa da Uefa.

A cria da Academia tem nove partidas e dois gols em sua primeira temporada no Real Madrid até o momento.

Atacante já fez Palmeiras receber mais de R$ 1 milhão por atuações no Real. O brasileiro tem uma série de gatilhos em contrato, que podem render valores milionários ao Palmeiras, além dos 35 milhões de euros - R$ 215 milhões - fixos pela venda do garoto. Até o momento já foram 180 mil euros (R$ 1,09 milhão), o limite do bônus é de 12,5 milhões de euros (R$ 75,8 milhões).

Os outros 12,5 milhões estipulados para ele bater enquanto ainda jogava pelo Palmeiras foram alcançados na sua totalidade. Se Endrick atingir todas as metas estipuladas no Real Madrid, o Palmeiras pode chegar aos 60 milhões de euros pela venda.

Os valores desbloqueados por Endrick serão transferidos ao Palmeiras 30 dias depois do término de cada temporada. A data limite para atingir as metas é 30 de junho de 2030.

O Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira (1), no estádio Nacional de Chile, às 21h (de Brasília), pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.