Veja o que o Santos precisa fazer para assumir a liderança da Série B do Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Santos visita o Goiás pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo é de suma importância para o Peixe, que pode assumir a liderança do torneio.

Na última sexta-feira, o Novorizontino, atual líder, perdeu por 1 a 0 para o Amazonas, fora de casa. A equipe do interior paulista soma 54 pontos, um a mais que o Alvinegro Praiano.

Com isso, o Santos precisa de apenas um empate com o Goiás para subir para a primeira colocação. Os clube têm o mesmo número de vitórias, mas os comandados de Fábio Carille possuem saldo de gol melhor.

Se vencer, o Peixe vai aos 56 pontos e abre dois de vantagem em relação ao Novorizontino. Além disso, neste cenário, o time abrirá nove tentos em relação ao quinto colocado, que atualmente é o América-MG.

O Ceará, contudo, pode assumir a quinta posição caso vença o Sport. Assim, a diferença do Alvinegro Praiano para o primeiro clube fora do G4 seria de sete pontos.

O Santos encara o Goiás nesta sexta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Serrinha, em Goiânia, pela 30ª rodada da Série B.

Veja os cenários do Santos

Vitória sobre o Goiás - liderança, com dois pontos de vantagem



Empate com o Goiás - liderança, com a mesma pontuação do Novorizontino



Derrota para o Goiás - vice-liderança