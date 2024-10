Juca: Se o Flamengo arrancar no Brasileirão, tem time para ser campeão

No Posse de Bola, o colunista Juca Kfouri analisou que o Flamengo não pode ser dado como morto na briga pelo título brasileiro. Ele destacou que Filipe Luís trouxe de volta o otimismo à torcida, e o Rubro-Negro tem time para ser campeão se arrancar na reta final.

'Se o Flamengo começar a piscar luz?': "O Flamengo tem um jogo a menos e pode ficar a seis pontos do Botafogo, quatro do Palmeiras e um do Fortaleza, tem que tudo isso acontecer. O Flamengo não é o grande favorito para ser campeão brasileiro nesta temporada, não é. Antes dele tem Botafogo e tem o Palmeiras, mas o Flamengo está aí. Se o Flamengo começa a piscar luz, tem time para enfilar vitórias nos jogos que lhe faltam, então os outros que se cuidem".

'É bom não esquecer que tem o Flamengo': "O Flamengo entrou numa onda de otimismo que parece ser fundamentalmente aquilo que o Filipe Luís traz, antes de poder concretamente mexer no time. Ele incutiu esse espírito — o Flamengo ataca, ataca e ataca. Ele disse isso na entrevista coletiva após o jogo: corro riscos, mas não abdico de pôr meu time na frente. É bom olhar pro Flamengo, é bom não esquecer que tem Flamengo aí na luta".

Juca: 'Corinthians sofreu algo típico de times que vão cair'

O Corinthians tomar o empate nos acréscimos contra o Inter e perder dois pontos preciosos em casa é sinal de que a luta contra o rebaixamento será dramática até o fim, avaliou Juca Kfouri. Segundo ele, o Timão jogou bem, mas amargou o resultado no fim.

Arnaldo: Zubeldía depende da vaga na Libertadores para ficar no São Paulo

A permanência de Luis Zubeldía no comando do São Paulo para a próxima temporada vai depender da vaga na Libertadores, destacou Arnaldo Ribeiro. O treinador tem contrato até 2025, mas vem sendo fritado dentro do clube, apontou o comentarista.

Calendário atrapalha? Pausa da Data Fifa é ruim pro Palmeiras, diz Arnaldo

A parada da Data Fifa será ruim para o Palmeiras no Brasileirão, opinou Arnaldo Ribeiro. O comentarista destacou que o time de Abel Ferreira fará apenas mais duas partidas em outubro e pode sentir falta de ritmo de jogo e de competição. O Verdão volta a campo no dia 20, contra o Juventude, e depois dia 26, ante o Fortaleza.

