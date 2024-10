Yuri cita "gosto amargo" em empate com Inter e fala sobre parceria com Memphis no Corinthians

A noite deste sábado parecia que seria perfeita para Yuri Alberto. O atacante do Corinthians marcou duas vezes e teve o seu nome gritado pela torcida na Neo Química Arena. A festa, porém, foi abafada por um amargo empate com o Inter já nos acréscimos do segundo tempo.

Após o compromisso, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 destacou a sua frustração com o placar. O jogador, contudo, destacou que o elenco não pode ficar apenas lamentando.

"Foi dolorido. É um empate com gostinho de derrota, infelizmente tomamos o empate no fim. Foi muito dolorido. Fizemos um jogo impecável, controlando. O primeiro gol foi um desvio. Só tirar coisas positivas desse jogo. Só vamos ter finais agora. Esses dias de descanso serão importantes para recuperar emocionalmente e fisicamente e voltar bem. A gente ainda vai estar mais forte", disse.

"É um jogo amargo, com gosto de derrota. Mas não adianta apenas ficar falando de frustrações, temos que tirar muitas coisas positivas. Tive entrosamento com o Memphis, conseguimos fazer boas combinações como pessoal do meio, defendemos bem. No fim, foi uma infelicidade. Já passou. Agora é se preparar para o jogo contra o Atlético-, que vai ser grande", ampliou.

Yuri ainda aproveitou para falar sobre a sua parceria com Memphis Depay no ataque do Corinthians. O seu primeiro gol, aliás, nasceu de um passe do holandês.

"Foi bom. Ele estava há muito tempo parado. Fez um jogo muito positivo. quase conseguiu me dar duas assistências. É um cara que vai me ajudar bastante e eu vou tentar ajudá-lo também. Temos ficado cada vez mais fortes. Só parabenizá-lo e agradecê-lo pela grande partida e assistência", analisou.

Yuri Alberto chegou ao seu 20º tento em 47 partidas no ano. Essa é sua temporada mais artilheira da carreira, superando 2021, quando marcou 19 vezes pelo Inter. Apesar do recorde individual, o jogador de 23 anos está focado em ajuda o coletivo.

"Nosso time é um só. Todos estão sofrendo. Independente de eu estar fazendo minha parte de campo ou não, sinto a dor igual. Tem sido um momento difícil para o clube. Do jeito que me entrego, acho que posso transmitir essa energia positiva para o clube. É muito importante essa motivação entre nós. Isso vai ajudar a gente sair dessa situação. A entrega de hoje foi muito bacana", finalizou.

O Alvinegro aparece na 18ª colocação do Brasileirão, com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Os cariocas ainda têm um jogo a menos.

Agora, a Série A ficará paralisada por conta da data Fifa. Com isso, o Corinthians volta a campo apenas no dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, pela 30ª rodada.