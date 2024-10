Ponte Preta x Botafogo-SP: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Ponte Preta e Botafogo-SP entram em campo neste sábado pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar no Estádio Moisés Lucarelli, a partir das 17h (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Betnacional - Série B (@brasileiraob)

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Canal Goat, no YouTube, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

Ponte Preta - 32 pontos em 29 partidas - iniciou a rodada em 15º lugar.



Botafogo-SP - 32 pontos em 28 partidas - iniciou a rodada em 16º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Joilson, Sergio Raphael, Igor; Emerson Santos, Emerson Santos, Castro; Dodô, Elvis, Gabriel Novaes.



Técnico: Nelsinho Baptista.

Botafogo-SP: João Carlos; Ericson da Silva, Raphael, Bernardo Schappo; Pedro, Gustavo Bochecha, Abdulai, Jean Victor, Douglas Baggio, Victor Andrade; Alexandre Jesus.



Técnico: Márcio Zanardi.

Arbitragem

O jogo será apitado pelo árbitro Edina Alves Batista, com os assistentes Evandro De Melo Lima e Gustavo Rodrigues De Oliveira.