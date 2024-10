Estêvão fica no banco do Palmeiras contra Bragantino; veja escalações

Do UOL, em Santos (SP)

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Estêvão fica no banco de reservas do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino.

O que aconteceu

Estêvão deve entrar no segundo tempo da partida deste sábado (5), às 16h30, no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Jhon Jhon, suspenso, é o principal desfalque do Bragantino.

O Palmeiras vai a campo assim: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Rafael Veiga, Maurício; e Felipe Anderson; Flaco López.

O Red Bull Bragantino também está confirmado: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Mosquera, Sasha e Vitinho.

O Palmeiras começa a rodada na segunda colocação, com 56 pontos. O Bragantino é o 13º, com 33.