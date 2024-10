Brasil x Argentina: confira as prováveis escalações e onde assistir à final da Copa do Mundo de futsal

Neste domingo, a Seleção Brasileira enfrenta a Argentina em confronto válido pela final da Copa do Mundo de futsal. A partida ocorre às 12h (de Brasília), na Humo Arena, em Tashkent, capital do Uzbequistão.



Onde assistir: A partida poderá ser acompanhada por SporTV, CazéTV e Fifa+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF FUTSAL (@cbf_futsal_)

Campanha na atual edição do torneio

Brasil: A Amarelinha se encontra invicta no Mundial, com ataque muito efetivo e defesa pouco vazada. Com seis vitórias nos seis jogos disputados até o momento (Cuba, Croácia, Tailândia, Costa Rica, Marrocos e Ucrânia), marcou 38 gols e sofreu apenas cinco.

Argentina: A Albiceleste também registra seis vitórias até aqui em sua campanha (Ucrânia, Afeganistão, Angola, Croácia, Cazaquistão e França), com 29 tentos anotados e dez sofridos.

Prováveis escalações

Brasil: Felipe Valério, Dyego, Marcel, Marlon e Willian



Técnico: Marquinhos Xavier

Argentina: Sarmiento; Claudino, Arrieta, Corso e Bolo Alemany



Técnico: Matias Lucuix

Arbitragem

Alejandro Martinez será o árbitro da partida, com os assistentes Juan Cordero e Nikola Jelic.