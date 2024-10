PVC: São Paulo avalia que Zubeldía tem usado mal os reforços

Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira que o São Paulo avalia que Luís Zubeldía não tem aproveitado da melhor maneira alguns jogadores do elenco, principalmente os reforços recém-chegados.

Zubeldía segue no cargo até o final da temporada, mas o Tricolor analisará a permanência dele para 2025, apurou o colunista do UOL. No CT da Barra Funda, o trabalho do treinador enfrenta críticas.

A informação que vem de dentro do São Paulo é que existe um incômodo e uma avaliação constante. O Zubeldía não vai ser demitido nesse ano, ou quase impossível que seja, mas o Zubeldía vai passar por um processo de entendimento de ser ou não parceiro para 2025, período em que ele tem contrato. O São Paulo entende que o elenco de 2025 está quase montado, até por esse teto de gastos que vai ser aprovado hoje às 17h. Se você vai ter um limite de gasto, você vai usar este elenco de hoje e acrescentar dois ou três jogadores. O velocista, por exemplo, do lado esquerdo, para ser reserva do Ferreirinha. Isso exige uma compreensão e uma parceria entre direção e comissão técnica.

Há uma avaliação de quem acompanha os treinos de que alguns jogadores que estão treinando muito bem não têm sido tão utilizados. A avaliação tem que ser do técnico, claro, mas o Marcos Antônio, que é um jogador de controle do meio-campo, quando faltou controle no meio-campo contra o Corinthians, o Marcos Antônio não entrou. Não sou eu que estou dizendo isso, essa é uma avaliação constante dentro do CT da Barra Funda. Como acontece em qualquer clube, quando acabar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai fazer uma avaliação e vai ver se o Zubeldía tem que continuar em 2025 ou se tem que ter outro caminho. Paulo Vinícius Coelho

