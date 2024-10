Fortaleza anuncia contrato definitivo com Breno Lopes, ex-Palmeiras

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do atacante Breno Lopes, que agora tem vínculo com o clube até 31 dezembro de 2028. Ele estava emprestado pelo Palmeiras ao Leão do Pici até o fim deste ano, quando seu contrato com Verdão se encerraria.

Breno Lopes está no Fortaleza desde abril deste ano e participou de 28 jogos, com quatro gols e três assistências. CEO do Fortaleza, Marcelo Paz celebrou o novo acordo.

"É um grande jogador, campeão com grande currículo no futebol brasileiro, atacante de beirada que tem gols, assistências e dribles, acostumado a jogar jogo grande. Veio para o Fortaleza por empréstimo e houve uma sinergia muito boa do clube com ele, da cidade, a família, todos os atletas e a comissão técnica", disse.

"Um atleta que ficaria livre no Palmeiras, certamente tinha muitas opções no Brasil e no exterior, mas optou por ficar aqui, fazer um contrato longo, ter estabilidade, uma sequência, que seja uma peça muito importante para os desafios que temos pela frente", acrescentou.

Breno Lopes vem sendo um dos grandes nomes da boa campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, marcando gols decisivos contra Atlético-MG, Cruzeiro e RB Bragantino. Alex Santiago, presidente do clube, contou a importância da renovação.

"É uma renovação muito importante para o Fortaleza por se tratar de um jogador que está tendo sua primeira experiência no clube em 2024 e já tem sido muito relevante com gols, assistências e pênaltis sofridos que resultaram em partidas vencidas pelo Fortaleza. Um jogador extremamente relevante, decisivo e contributivo para os pontos que alcançamos na Série A", comentou.

"Então, é com muita alegria que renovamos com ele com um projeto de carreira em um contrato longo, esperamos que ele possa ser muito feliz usando as cores da nossa camisa e que possa ter uma trajetória cheia de títulos e muitas conquistas", acrescentou.

Assim, Breno Lopes encerra oficialmente sua passagem pelo Palmeiras. Ele escreveu seu nome na história do Verdão ao anotar o gol que deu o título da Libertadores de 2020 ao clube, batendo o Santos na final.

No período em que atuou pelo Palmeiras, contribuiu com 25 gols em 167 compromissos oficiais. Anteriormente, ele passou por Joinville, Juventude, Athletico-PR e Figueirense.