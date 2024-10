Ex-amigos, Corinthians e Flamengo se enfrentam em momento de total desgaste

O Clássico das Multidões vive um momento de total desgaste. Do começo do ano para cá, a amizade entre Corinthians e Flamengo entrou em declínio por conflitos de interesses e agora enfrenta sua pior fase com a troca de uma das datas da semifinal da Copa do Brasil.

As equipes se enfrentam em clima quente pelo jogo de ida do torneio, nesta quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.

Amizade entre clubes

A gestão de Augusto Melo no Corinthians começou recheada de prestígio. Após uma eleição com maioria massiva nas urnas, que decretou o fim da era "Renovação e Transparência" após 16 anos, Augusto conquistou muitos aliados, entre eles, Marcos Braz, diretor de futebol do Fla.

O diretor rubro-negro chegou a comparecer à posse de Augusto, em São Paulo, para parabenizar o amigo. O forte abraço entre Melo e Braz foi um dos assuntos mais comentados daquele dia.

Augusto Melo e Marcos Braz se abraçam em posse do presidente do Corinthians Imagem: Reprodução/X

Outro ponto que chamou a atenção foi a presença do flamenguista na mesa de Rubens Gomes, o Rubão, que à época exercia a mesma função de Braz, só que no clube paulista. Em maio, Rubão foi demitido por divergências com a atual gestão.

Negócio por Matheuzinho gera conflito

O primeiro episódio da derrocada da relação foi a negociação pelo lateral-direito Matheus França, o Matheuzinho, ainda no mês de janeiro.

Inicialmente, a ideia do Timão era contratar Matheuzinho por empréstimo. Após um acerto verbal, o jogador chegou a comparecer ao CT e a um treino aberto do Alvinegro. No entanto, o Flamengo alegou ter autorizado apenas os exames médicos.

As diretorias divergiam sobre cláusulas e valores do contrato. Com o clima hostil, o Fla exigiu a assinatura. O Corinthians, por sua vez, afirmou que não andaria com o negócio sem a taxa de vitrine em 20% — taxa de vitrine é uma garantia de que o clube contratante recebe uma fatia de uma futura transferência do atleta.

Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, e Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, na posse do presidente Augusto Melo Imagem: Reprodução/X

Sem acordo, Matheuzinho retornou ao Rio de Janeiro, e somente em fevereiro, depois de uma longa novela, o acordo foi firmado. O time paulista adquiriu 60% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões na cotação da época).

Neste mês, o assunto voltou a gerar desgaste, uma vez que o Flamengo notificou o Corinthians pela terceira vez por atrasos nos pagamentos.

O Flamengo está muito bem protegido do ponto de vista legal, das garantias, das penalidades em caso de qualquer atraso.

Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, ao UOL

Gabigol aparece com camisa alvinegra

Outro evento que foi um balde de água fria na relação aconteceu em maio, quando Gabigol, atacante do Flamengo, que teve uma imagem vazada vestindo o uniforme "all black" do Corinthians. A situação rendeu ao jogador uma multa de 10% do salário e a perda da camisa 10.

Gabigol aparece com camisa do Corinthians em foto vazada Imagem: Reprodução

Além disso, pelo notório interesse do Corinthians no atacante desde o início da temporada, a imagem vazada gerou a desconfiança de que haveria uma sondagem ao atleta sem o conhecimento do Fla.

Em julho, Rubão, que já havia sido demitido da equipe paulista, chegou a conceder entrevista em um podcast alegando que o Rubro-Negro queria "se livrar" de jogador.

O Flamengo queria se livrar do Gabigol, mas não queria romper com ele. O Gabigol não queria romper com o Flamengo. Aí nos colocaram na parada. Um dia cheguei para o Vilaron [ex-superintendente de comunicação] e falei: 'Vamos acabar com essa farra? Vamos falar que a gente não quer mais o Gabigol'. Já tinha contato, tinha conversa com o Junior [Pedroso, empresário do Gabigol], mas não tinha nada certo. O Junior falava: 'Primeiro vocês têm que conversar com o Flamengo'. Eles ficavam usando a gente de ponte.

Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, em entrevista ao Alambrado Alvinegro

Fla desdenha de recurso do Corinthians

Por fim, o último ato da briga extensa aconteceu na última terça-feira (1º), quando o Flamengo se pronunciou sobre o recurso do Corinthians no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) contra decisão da CBF, que mudou as datas previamente selecionadas para o jogo de volta da Copa do Brasil.

Em coletiva de imprensa, Marcos Braz desdenhou da ação corintiana, afirmando que a pressão "não vai adiantar nada".

É uma decisão da CBF, não foi benéfica para o Flamengo. Acho que a CBF fez o óbvio, fez o plausível. E dizer para o Corinthians que esta competição é uma competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar sete, oito jogadores de um time, fosse o Flamengo ou qualquer outro, pois eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição. O presidente lá [do Corinthians] também tem torcida, a mídia que faz uma pressão. Então, ele também tá fazendo o jogo dele, eu entendo, mas ele sabe que não vai adiantar nada.

Marcos Braz

O jogo de volta entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, estava marcado para 17 de outubro. A mudança colocou o confronto para dia 20, no domingo, enquanto Vasco e Atlético-MG ficaram marcados para sábado (19).

Flamengo e Atlético Mineiro fizeram uma solicitação à CBF para que mudasse a data dos jogos de volta da semifinal da competição em razão da Data Fifa, que termina no dia 15.