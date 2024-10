Prime Video anuncia transmissão de jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Prime Video anunciou a transmissão dos dois confrontos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Ambos os jogos de ida ocorrerão nesta quarta. Já os duelos da volta ainda não possuem data definida.

Após o confronto entre Flamengo e Corinthians, acontecerá mais uma sessão do Amazon Music Live, estrelando a dupla sertaneja Matheus & Kauan. A apresentação será exibida no serviço de streaming logo após a transmissão da partida e também no canal Amazon Music na Twitch.

Confira abaixo a tabela de transmissão dos jogos de Ida das semifinais que serão exibidos no Prime Video: