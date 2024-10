Gabigol titular do Flamengo na estreia do Filipe Luís? Colunistas debatem

Gabigol será titular do Flamengo contra o Corinthians amanhã (2), às 21h45, no Maracanã, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, agora que Filipe Luís assumiu o time? No UOL News Esporte desta terça-feira (1), os colunistas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debateram a questão e defenderam a escalação do atacante.

Arnaldo Ribeiro: 'Eu começaria com o Gabigol com certeza!'

Eu escalaria com certeza, até porque muitas vezes pro jogador fica confortável essa sensação de que 'ah, eu não eu não fiz o gol decisivo, eu não voltei a ser aquele jogador porque eu não tive essa oportunidade'. Então, jogar os principais jogadores aos leões também é uma alternativa para um técnico recém-chegado.

Já pensou se o Gabigol começa jogando contra o Corinthians e marca enfim um gol, a mudança na vida dele, na situação dele? A impressão de que era o Tite quem podava o Gabigol, quem não ia com a cara dele, ela vem de imediato E eu acho que o Tite perdeu também essa oportunidade quando o Pedro se machuca, por mais que o Gabigol não tivesse dado nenhuma justificativa prática de que ele seria a melhor solução, mas ele está ali e faz parte do elenco. Sem Pedro, sem Carlinhos, que não está inscrito na Copa do Brasil, jogando em casa, eu começaria com o Gabigol com certeza. Arnaldo Ribeiro

Danilo Lavieri: 'Gabigol titular pode mudar ambiente do Maracanã'

Estou com Arnaldo nessa por dois motivos. Primeiro, pela falta de opção, não tem Pedro, não tem Carlinhos. Segundo, por essa mística que a gente está falando, Filipe Luís assumiu ontem, deu a corridinha do Jorge Jesus e vai ter hoje um treino, então que tipo de mudança tática ele vai conseguir colocar nesse time em um treino que dure duas horas? Pouca. Então, você tem que apostar em algumas outras mudanças, eu falo muito desse ambiente, e colocar o Gabigol ali como como a referência do time é tentar resgatar até um pouco do Flamengo de quando Filipe era jogador, é algo que pode jogar o ambiente a favor del, lembrando o Gabigol não joga nada há um bom tempo.

Você vai no Maracanã e tem ainda faixas, cartazes e pessoas que ainda falam do Gabigol com um grande carinho, o Gabigol quando entra em alguns jogos ainda recebe muitos aplausos. Então, quando você consegue mudar até esse ambiente a seu favor também é algo para se pensar. Eu acho que tecnicamente o Gabigol está devendo há um bom tempo, mas pela falta de opção e pela aposta na mudança do ambiente, eu também escalaria Gabigol como titular. Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra