Juca: Corinthians e Vasco deveriam se recusar a jogar na Copa do Brasil

Juca Kfouri defendeu no Posse de Bola que Corinthians e Vasco deveriam se recusar a entrar em campo na Copa do Brasil em protesto contra a CBF pela mudança na data do jogo de volta da semifinal. Embora Flamengo e Atlético-MG estejam corretos no pleito, isso não poderia ocorrer sem anuência de todos os envolvidos, disse ele.

'CBF não pode mexer nisso sem acordo entre os envolvidos': "Há uma data definida, era conhecida a Data Fifa, estava tudo estabelecido, a CBF não pode mexer nisso sem o acordo entre os quatro envolvidos. Do ponto de vista esportivo, o ideal é que os quatro possam jogar com o que tem de melhor e aí é justo, é compreensível e até obrigatório que aqueles que se sentem prejudicados pela data, casos do Flamengo e do Galo, tentem mudá-la. Eles precisariam ter o aval de Corinthians e de Vasco, que não estão muito preocupados com isso, o Corinthians até com a justificativa de que a grande preocupação é o Campeonato Brasileiro, não a Copa do Brasil, porque é o Brasileirão que será prejudicado por essa mudança de data. Então, no mínimo, o Corinthians deveria exigir a mudança na data do jogo contra o Athletico-PR também, para não se prejudicar".

'Não vai a campo e cria um grande imbróglio': "Dito isso, diante de uma óbvia infringência do regulamento feito pela CBF, e aí para mim o que me irritou nessa conversa foi tanto o Pedrinho quanto o Augusto Melo dizerem que a CBF perde a credibilidade, não, ela nunca teve credibilidade, há anos, há décadas que ela não tem credibilidade, então a discussão não é essa. A discussão é enfrentar. Qual é a maneira de enfrentar isso? Não vamos a campo e cria um grande imbróglio".

'Eu quero ver se a CBF aguenta': "É o que o Corinthians e Vasco têm que fazer, eu gostaria de ver a CBF enfrentando a segunda e a quinta maiores torcidas do país. Que esses presidentes convoquem seus torcedores pra frente da CBF, em paz, sem violência, mas se manifestando todo dia, eu quero ver se a CBF aguenta. Então, é por aí: ou a CBF recua, é a única atitude que esses clubes têm que tomar, e não ficar de zum zum zum".

