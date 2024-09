Tite releva xingamentos e diz que respaldo da diretoria do Fla é constante

Xingado pela torcida durante a vitória sofrida do Flamengo sobre o Athletico neste domingo (29), pelo Brasileirão, Tite relevou as ofensas. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador destacou ainda que é respaldado constantemente pela diretoria.

O que ele disse?

Xingamentos: "De compreensão e respeito. Entender as manifestações e o amor do torcedor ao seu clube. O que busco é trazer maturidade aos atletas, que tenham resiliência e persistam. Foi o que aconteceu hoje e por isso merecemos o placar. Tivemos desempenho nos últimos três jogos e não tivemos o resultado. Hoje tivemos desempenho e resultado."

Gostaria de responder as críticas? "Nenhuma resposta a não ser trabalho e respeito pelas opiniões. Opinião se respeita, não se contrapõe."

Respaldo da diretoria: "Respaldo da direção é diário, constante, de todos os momentos. Quando falamos de fortalecimento de uma equipe, vem dentro das hierarquias: direção, comissão técnica e atletas."

Dando o melhor: "Tento fazer o meu melhor, talvez não seja o técnico dos sonhos, não faço tanto quanto querem. Mas o trabalho e dignidade sempre vão ter. Eu respeito o clube, os atletas e todos."

Confortável e satisfeito com o cargo? "O trabalho só vai ser devidamente julgado após o término. Agora é oportuno ou inoportuno. Eu tenho uma atenção: estar representando com dignidade o cargo que fui convidado. Mais competente em um momento, menos em outro, talvez não atendendo as pessoas como querem, mas sempre com respeito."

Título da Copa do Brasil ameniza Libertadores? "A principal competição era aquela. Saímos e é inquestionável. Temos que olhar para frente, estamos sentidos, sei que era a principal competição. Passou, é olhar para frente."

Admite mudar esquema sem Pedro: "Mudamos hoje. A rotina, a formatação. Isso requer tempo para reajustar esse processo. A fase ofensiva é diferente e estamos tentando adaptar."

Corinthians na Copa do Brasil: "Eu não acompanhei a troca de data, essa discussão. Cabe à direção colocar isso. São jogos importantes, de alto nível, a exigência é grande. Isso fica à parte das campanhas do Brasileirão. O próprio Athletico fez um início bom. Esse campeonato tem essa característica. A Copa traz essa margem de erro pequena e grandes jogos."

Revezamento de goleiros: "Falei em revezamento em algum momento? Disse que o Matheus era o goleiro da Copa, falei... Continua a mesma coisa."

Físico de Arrascaeta e De La Cruz: "São jogadores que vêm de lesão. Vieram voltando progressivamente, não é uma situação normal de um jogador que vem de condições normais. O Fabio Mahseredjian [preparador físico] colocou para todos que mais do que 45 minutos têm um risco de lesão muito grande."

Wesley, contratações e calendário: "A briga pela titularidade mantém o alto nível [do Wesley]. É um dos grandes acréscimos de permanência da equipe. Em determinado momento, não sei quanto ofereceram pelo Pedro, me assustei, mas a diretoria disse que ia manter. A primeira grande contratação é a permanência dos atletas. E trouxe todos os outros atletas que pudessem em função dos acidentes que aconteceram. Talvez não acidente, talvez fruto de um calendário que detona atleta, que expõe atletas, que faz eles arrebentarem. Coloco isso de novo: ninguém me diz que essas lesões não tem participações decisivas de um calendário desumano."