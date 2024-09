Elenco do Palmeiras ganha folga dupla após vitória sobre o Atlético-MG

O elenco do Palmeiras ganhou uma folga dupla após vencer o Atlético-MG por 2 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, os jogadores terão dois dias para descansar e recuperar as energias.

O próximo treino do Verdão está marcado apenas para a manhã da próxima terça-feira.

Desta forma, o elenco palmeirense terá quatro dias de preparação para o próximo confronto, que será contra o RB Bragantino. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorrerá no sábado, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

Para esta partida, o treinador Abel Ferreira terá os retornos de Richard Rios e Zé Rafael, que precisaram cumprir suspensão no jogo contra o Atlético-MG. Por outro lado, Mayke, Estevão e Marcos Rocha, com problemas físicos, devem seguir fora.

Bruno Rodrigues e Piquerez, que se recuperam das respectivas cirurgias no joelho, estão fora da temporada.

Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro como a única competição que resta no ano. Atualmente, o Verdão é o segundo colocado da liga nacional, com 56 pontos, apenas um atrás do líder Botafogo.