Ancelotti sobre jogada individual de Endrick no dérbi: 'Podia ter tocado'

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, analisou a jogada individual de Endrick que poderia praticamente ter garantido a vitória merengue no clássico deste domingo, contra o Atlético de Madri. Os times empataram por 1 a 1.

Creio que não era uma jogada clara como contra o Stuttgart. Ele podia ter tocado para o Bellingham, mas não vejo como um drama

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva

O que aconteceu

Endrick teve boa chance em contra-ataque aos 43min do segundo tempo, quando o Real Madrid ainda vencia o dérbi por 1 a 0. O Atlético empatou já nos acréscimos, aos 49min.

O ex-palmeirense corria pelo meio em direção ao gol e optou por arriscar de longe, chutando para fora. Outra opção seria tocar para Bellingham, que corria pela esquerda (veja abaixo, a partir dos 2:21)

Ancelotti comparou o lance ao gol de Endrick contra o Stuttgart, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Na ocasião, Endrick tinha Vini Jr. aberto de um lado, Mbappé do outro, mas optou pelo chute e balançou as redes. O jogo estava no minuto final e o Real vencia por 2 a 1.

O brasileiro Militão fez o gol do Real Madrid no clássico, aos 19min da etapa final, enquanto Ángel Correa empatou para o Atlético.