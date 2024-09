Palmer dá show, faz 4 em goleada do Chelsea estabelece recorde no Inglês

Cole Palmer só faltou fazer chover em Stamford Bridge na manhã deste sábado (28).

O que aconteceu

O camisa 20 fez todos os gols do Chelsea na goleada por 4 a 2 sobre o Brighton. O time da casa saiu atrás no início com trabalhada do goleiro, mas logo virou o jogo comandado pelo astro inglês de 22 anos

Ele se tornou o primeiro jogador na história da Premier League a marcar quatro vezes no 1º tempo. O meia-atacante anotou um hat-trick em dez minutos e ainda guardou o quarto antes do intervalo.

Palmer balançou a rede sem goleiro, em cobrança de pênalti e até de falta. É a segunda vez que o ex-City, comprado pelo Chelsea por R$ 285 milhões (47 milhões de euros) marca quatro gols em uma partida pelo clube londrino.

Os Blues emplacaram a terceira vitória seguida no Inglês e colaram nos líderes. O Chelsea aparece em terceiro, com 13 pontos, apenas um atras de Arsenal e Manchester City.