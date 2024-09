Inter define últimos detalhes da venda de zagueiro para futebol árabe

A diretoria do Internacional está negociando o zagueiro Igor Gomes. A tendência é que o atleta seja confirmado nas próximas horas como reforço do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, em uma venda que pode superar a casa dos R$ 27 milhões.

Em nota oficial, o Internacional destacou que as negociações para a saída do defensor estão avançadas. Desta forma, Igor Gomes está fora do jogo deste domingo contra o Vitória, no Beira-Rio.

Igor Gomes, de 23 anos, foi revelado pelo Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Ele chegou ao Internacional em 2022 depois de uma passagem pelo Barcelona B.

Com a camisa do Internacional, Igor Gomes disputou 63 jogos e marcou três gols.

Veja o comunicado sobre a situação de Igor Gomes:

Sport Club Internacional e o atleta Igor Gomes estão com negociações avançadas em andamento para realização de sua transferência definitiva. Desta forma, o jogador estará ausente da partida válida pelo Campeonato Brasileiro para atendimento dos trâmites necessários prévios. Em caso de concretização da operação com a aprovação do atleta nos exames médicos e finalização dos trâmites de transferência, prontamente comunicaremos de forma oficial.

Reforçando sua política de integração entre as categorias de base e o departamento de futebol profissional, o Clube já vem realizando trabalhos de transição e potencialização com os seguintes atletas da base: o goleiro Henrique Menke, os zagueiros Pedro Kauã e Victor Gabriel e o volante Luiz Otávio.

Dessa forma, o técnico Roger Machado e a comissão técnica do futebol profissional seguirão a proposta do Clube de estreitar ainda mais a relação com os talentos oriundos do Celeiro de Ases, promovendo maior aproximação e espaço no elenco principal.