Flamengo x Athletico-PR: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam às 20h (de Brasília) deste domingo (29), no Maracanã, no encerramento da 28ª rodada do Brasileirão.

A partida será transmitida ao vivo por Sportv e Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os dois times estão em pontas opostas na tabela. O Fla é o quarto colocado, com 45 pontos, enquanto o Furacão aparece em 15º, com 31.

O duelo entre ambos pelo primeiro turno terminou empatado por 1 a 1. O Flamengo levou a melhor em cinco dos dez últimos jogos contra o Athletico, que venceu três — os outros dois foram empates.

Flamengo x Athletico-PR -- 28ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e horário: 29 de setembro de 2024, às 20h

Transmissão: Sportv e Premiere