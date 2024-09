Buscando sair do Z4, Fluminense terá que quebrar jejum contra o Atlético-GO

Após eliminações na Copa do Brasil e Copa Libertadores, o Fluminense colocou todas suas atenções no Campeonato Brasileiro, competição que vive momento delicado, aparecendo em 18º lugar. Buscando sair da zona de rebaixamento, o Tricolor carioca terá que quebrar um jejum de sete partidas sem vencer o Atlético-GO.

As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Castelo do Dragão. A partida é válida pela 28ª rodada da liga nacional.

Publicado por @fluminensefc Ver no Threads

A última vez que o Fluminense saiu vitorioso contra o Dragão ocorreu no dia 16 de setembro de 2020. Na ocasião, no jogo válido pela ida da quarta fase da Copa do Brasil, a equipe carioca venceu por 1 a 0. Apesar do triunfo, o Tricolor das Laranjeiras acabou sendo eliminado da competição, já que no jogo de volta perdeu por 3 a 1.

Desde então, foram mais seis partidas disputadas entre as equipes, com cinco vitórias do Atlético-GO e um empate. Em 2023, como o Dragão estava disputando a Série B, os clubes acabaram não se encontrando.

Para sair da zona de rebaixamento ainda nesta rodada, o Fluminense precisa vencer o Atlético-GO e torcer para Corinthians e Vitória não vencerem seus jogos. Enquanto os dois clubes possuem 28 pontos, os cariocas têm 27.

O Atlético-GO vive situação ainda mais complicada no Campeonato Brasileiro. A equipe aparece na lanterna da tabela, com apenas 18 pontos conquistados.