Libertadores: veja jogos das semifinais, datas previstas e premiações

Do UOL, em São Paulo

As semifinais da Libertadores estão definidas. O último classificado foi conhecido nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu

O Peñarol eliminou o Flamengo e garantiu vaga na semifinal contra o Botafogo. Do outro lado da chave, o Atlético-MG encara o River Plate.

Peñarol e River Plate decidirão as semifinais em casa. As equipes conquistaram o direito por terem feito campanhas melhores que Botafogo e Atlético-MG na primeira fase da competição.

Os jogos serão disputados somente no final de outubro. A ida está prevista para ser realizada na semana do dia 23, e a volta na semana seguinte, do dia 30.

Cada semifinalista já embolsou, pelo menos, R$ 41,4 milhões ao longo da competição. A vaga na semifinal rendeu R$ 11,6 milhões deste montante. Os valores totais de cada time variam porque a Conmebol pagou R$ 1,66 milhão de bônus por vitória das equipes na fase de grupos.

O campeão da Libertadores receberá mais R$ 115,7 milhões. O vice vai ganhar R$ 35,2 milhões.