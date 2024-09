Corinthians lidera em pontos conquistados entre os times da Série A desde a estreia de Ramón Díaz

O Corinthians engrenou na temporada após a chegada do técnico Ramón Díaz. Desde a estreia do treinador, o Timão é o time com mais pontos conquistados entre todos da Série A do Campeonato Brasileiro, com 30, segundo dados do Sofascore.

Além disso, a equipe ainda lidera em outros quesitos. O ataque teve uma melhora significativa, e o Alvinegro Paulista é quem mais marcou gols no período (26).

Outro ponto de destaque é a parte defensiva. Com Ramón no comando, o Corinthians é quem mais teve bolas recuperadas (908), duelos ganhos (1.035) e ações defensivas (1.060).

A equipe também teve um aumento no número de finalizações e lidera a estatística, com 266 chutes, sendo 101 em direção ao gol.

Ramón foi um dos responsáveis por levar o Timão à semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. No torneio nacional, o clube irá enfrentar o Flamengo. Enquanto na competição continental, aguarda o duelo entre Athetico-PR e Racing-ARG para conhecer seu adversário.

Porém, no Campeonato Brasileiro, a situação não é muito boa e o Corinthians continua na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 28 pontos. Apesar disso, teve uma melhora com a chegada do treinador argentino, que somou 16 pontos em 11 jogos na liga nacional.

O Corinthians retorna a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o rival São Paulo, na Arena Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão.