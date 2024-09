Arboleda completa 300 jogos pelo São Paulo e recebe camisa especial da diretoria

O zagueiro Robert Arboleda completa uma marca mais que especial nesta quarta-feira. Titular do São Paulo no duelo contra o Botafogo, no Morumbis, pela volta das quartas de final da Libertadores, o jogador alcançou 300 jogos com a camisa do clube tricolor.

Antes da bola rolar, o atleta recebeu uma camisa especial e posou ao lado da diretoria. Estavam ao lado do jogador: o presidente do clube, Julio Casares, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, e o diretor-executivo, Rui Costa.

Arboleda é o jogador do atual elenco que há mais tempo está no clube. Ele chegou em julho de 2017 e, desde então, já soma 19 gols e cinco assistências pela equipe.

O atleta, ainda, é o quarto estrangeiros que mais vezes defendeu o Tricolor em campo. Ele aparece atrás somente dos Pedro Rocha (392) e Darío Pereyra (453) e do argentino José Poy (525).

O equatoriano já envolveu em polêmicas, como quando apareceu em uma foto vestindo a camisa do rival Palmeiras e também quando foi flagrado frequentando boates em tempos de pandemia do vírus covid-19.

Entretanto, o zagueiro superou estes episódios para tornar-se um dos atletas mais queridos pela torcida. Ele ganhou, no total, três títulos pelo time tricolor: o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023, além da Supercopa do Brasil deste ano. Seu contrato com o clube, renovado recentemente, vai até o fim de 2027.

Com Arboleda titular, o São Paulo encara o Botafogo por uma vaga nas semifinais da Libertadores. Na partida de ida, os times ficaram no empate por 0 a 0, no Rio de Janeiro. O vencedor do jogo, portanto, se classifica à semi, enquanto um novo empate leva a decisão para as penalidades.