Diniz diz que sempre quis trabalhar com Cássio: 'Gosta de jogar com o pé'

Fernando Diniz exaltou Cássio em sua primeira declaração no comando do Cruzeiro. O treinador negou que o goleiro tenha dificuldade de trabalhar com os pés, disse que sempre quis trabalhar com ele e citou Fábio no Fluminense como exemplo de adaptação ao seu estilo de jogo.

Para mim não é nenhum problema, inclusive eu acho que o Cássio é um jogador ele já teve estímulos com os pés na época do Corinthians. Ele gosta de jogar com o pé e, na minha opinião, discordo de vocês [que o forte de Cássio não é jogar com os pés]. Ele tem totais condições de poder jogar com o pé e ajudar o Cruzeiro, como já tem ajudado. Fernando Diniz

Parte da solução: "Se vocês analisarem o jogo do Cássio, quando o goleiro começa a ser muito ativo para jogar com os pés, a gente costuma olhar no que ele erra. Mas o Cássio é um goleiro que tem bola média e bola longa muito boa. Dá pra ver nos jogos o Cruzeiro conseguindo fazer ataques que se originaram do pé do Cássio. Então, pra mim, ele faz muito mais parte da solução do que de um problema".

Trabalhar com Cássio: "Para mim foi um privilégio ter tido o Fábio no Fluminense recentemente e poder trabalhar com o Cássio. Eu sempre quis trabalhar com o Cássio, ele sabe disso. É uma relação que a gente tem, nunca trabalhamos juntos, mas uma hora a gente se encontraria e poderia trabalhar junto. É um cara corajoso, que não tem preguiça pra nada, um cara solidário, que está toda hora dando a cara, a vida inteira, e se expondo pra beneficiar os times que eles defendem".

Fábio como exemplo: "Para mim isso é uma coisa muito natural. Vocês tiveram um goleiro aqui com quase mil jogos, que não jogava com o pé, tinha até bem menos estímulo do que o Cássio e ajudou o Fluminense imensamente, com 42 anos, que é o Fábio. Jogou muito bem com os pés, e muitos e muitos gols saíram com a participação dele".