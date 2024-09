Dupla do Palmeiras supera ex-goleiro Marcos em lista de atletas com mais vitórias pelo clube neste século

Raphael Veiga e Zé Rafael entraram no top 5 do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras, no século XXI. Com a vitória do Palmeiras, por 1 a 0, sobre o Vasco, no último domingo, a dupla palmeirense chegou a 183 triunfos superou o ex-goleiro Marcos, que conquistou 182 nesse período.

Quem lidera essa lista é Dudu, com 264 vitórias, seguido de Weverton (222), Marcos Rocha (189) e Gustavo Gómez (184). Com isso o top 5 passa a ter apenas jogadores que ainda atuam com a camisa palmeirense.

Raphael Veiga e Zé Rafael são dois jogadores que fazem parte de uma geração multicampeã no Palmeiras. Ambos conquistaram 11 títulos pelo clube, estando entre os jogadores que mais levantaram taças no Verdão. São quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Desde 2019 no Verdão, de forma consecutiva, Veiga soma, ao todo 317 jogos e 94 gols. Maior artilheiro do atual elenco, o camisa 23 é um dos mais decisivos do grupo comandado por Abel Ferreira e é o atleta com mais gols em finais, com 12. Nesta temporada, o meio-campista tem 47 jogos e 12 gols.

Zé Rafael tem o mesmo período de Palmeiras em sua primeira e única passagem. O triunfo sobre o Vasco, ocasião em que o camisa 8 foi acionado no segundo tempo, colocou Zé na 34ª posição no ranking de jogadores com mais partidas pelo clube na história, com 307 e em 8ª lugar na lista de jogadores de mais vitórias pelo clube em Campeonato Brasileiro, com 91. Neste ano, Zé disputou 33 jogos.

A dupla está à disposição de Abel Ferreira para o compromisso de sábado. O Verdão enfrenta o Atlético-MG, em duelo da 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).