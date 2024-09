Botafogo favorito contra o São Paulo? Colunistas discordam sobre quem passa

Durante o Cartão Vermelho desta terça (24), Juca Kfouri foi o único a apontar o Botafogo como favorito nas quartas de final da Copa Libertadores da América, contra o São Paulo.

O comentarista Rodrigo Mattos disse que o empate no Nilton Santos criou um cenário imprevisível. Já José Trajano ressaltou que, em um jogo só, e fora de casa, não dá para dizer que o Botafogo é favorito contra o São Paulo, destacando também a qualidade da equipe tricolor.

O Botafogo perdeu a chance de despachar o São Paulo no Nilton Santos. Podia ter feito o resultado e não fez. Então, apesar de o Botafogo estar muito melhor que o São Paulo no Brasileiro, tem mostrado um bom futebol, não vejo favoritismo nesse jogo. É pau a pau, Morumbi lotado. O torcedor está animado, o São Paulo está colocando todas as fichas nesse jogo. O Botafogo desperdiçou a chance que teve. [...] É um jogo.

José Trajano

Eu acho que é equilibrado. Qualquer resultado não será surpreendente. O São Paulo tem a vantagem de jogar em casa e o São Paulo é o melhor time. Criou um cenário imprevisível. [...] Não dá para estabelecer um favoritismo.

Rodrigo Mattos

Eu vou ficar surpreso se o Botafogo não se classificar. Eu acho que a diferença entre os times é tão grande, que o fato de o São Paulo ter que sair mais para o jogo - e a torcida vai exigir isso - dará ao Botafogo a possibilidade de liquidar o jogo.

Juca Kfouri

