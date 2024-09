São Paulo: Luciano tem grandes chances de voltar a ser titular, diz Hernan

Luciano tem grandes chances de retomar a condição de titular na decisão contra o Botafogo, na quarta-feira (25), no MorumBis, pela Libertadores. A informação é de André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, a atuação de Luciano na derrota do São Paulo para o Inter no Brasileirão agradou Zubeldía. O jogador tem muita moral com o argentino, contou o colunista do UOL.

O Luciano é um jogador que o Zubeldía enxerga como muito importante. Existe uma dificuldade do Zubeldía de tirar o Luciano do time, ele entende que o Luciano oferece muita coisa pro esquema dele. Chega à frente, infiltra, tem muita personalidade, chuta de média e longa distância, ele chegou até a dizer que viu vídeos da carreira do Luciano e gostou demais. Só que o Luciano tem tido uma queda de rendimento visível nos jogos. Ontem ele entrou, brigou, fez o gol e tudo mais, como quem diz ao Zubeldía: 'olha, eu tô por aqui, posso melhorar meu desempenho'. Ontem, a avaliação é que, de fato, o Luciano melhorou. Foi uma derrota, mas o Luciano foi bastante elogiado pela atuação nesse retorno ao time titular.

É um jogador que caiu na graça do treinador, o treinador está insistindo com o Luciano. Obviamente, o William Gomes não tinha como deixar fora do time, mas de fato o Luciano tem grandes chances de voltar ao time titular quarta-feira contra o Botafogo. André Hernan

