Palmeiras anuncia renovação de contrato com Richard Ríos até 2028

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o volante Richard Ríos. O jogador foi um dos destaques da grande campanha da Colômbia na última Copa América, que terminou com a Argentina campeã. Segundo o Verdão, o vínculo do atleta, que iria até 2026, agora irá até dezembro de 2028.

"Primeiro, é agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e por terem me dado a confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos muito gratos ao Palmeiras, que me abriu as portas. É algo gratificante para mim e espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube", declarou o jogador.

Richard Ríos chegou ao Palmeiras em 2023, após grandes atuações pelo Guarani no Campeonato Paulista. Se destacando no Verdão, o volante começou a ser convocado pela seleção colombiana, que o chama para os jogos até os dias atuais.

Nesta temporada, Richard Ríos marcou dois gols e tem três assistências em 40 jogos pelo Palmeiras. Ao todo, o jogador já defendeu o Verdão em 93 partidas. Ele já se tornou o terceiro maior colombiano com mais jogos pelo alviverde.