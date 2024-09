Corinthians terá semana com decisão na Sul-Americana e clássico no Brasileirão; veja programação

O Corinthians segue vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, além de ter luta ativa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Timão não tem descanso e já terá mais uma semana cheia de compromissos e treinamentos pela frente.

O elenco alvinegro abriu a preparação para a difícil semana no último domingo. Já nesta segunda-feira, no período da tarde, o grupo faz o que será o seu último treinamento antes do confronto decisivo contra o Fortaleza, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Em busca de uma vaga na semifinal, o Corinthians recebe o Fortaleza nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube do Parque São Jorge possui vantagem no agregado, uma vez que venceu o duelo de ida por 2 a 0 no Castelão. Assim, poderá perder por um gol de diferença que, mesmo assim, irá para a próxima fase.

Para o embate de volta, a tendência é que o técnico Ramón Díaz possa contar com o holandês Memphis Depay. O atacante fez sua estreia pelo Corinthians no último domingo e atuou por cerca de 30 minutos, chamando a atenção da Fiel Torcida. Assim, ele pode ter mais minutagem nesta terça-feira.

Após decidir sua vida na Copa Sul-Americana, o elenco corintiano não terá tempo para descanso, já vira a chave e passa a focar em seu principal objetivo na temporada: evitar o rebaixamento na Série A. Na 28ª rodada, porém, a equipe sabe que não terá vida fácil.

Neste domingo, São Paulo e Corinthians fazem o clássico Majestoso. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada. O mando de campo é do Tricolor paulista.

O Majestoso será realizado em Brasília por conta de um show no Morumbis. Dessa forma, a diretoria tricolor optou por levar o jogo à capital brasileira. Assim, o elenco do Timão terá uma viagem para fazer após encerrar os preparativos para o jogo.

No Brasileirão, a situação do Corinthians ainda segue complicada, mas o time ganhou uma espécie de 'respiro' com a vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-GO no último domingo. A equipe abre a zona de rebaixamento neste momento, com 28 pontos - mesma pontuação do Vitória, primeiro fora do Z4.