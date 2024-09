Abel será julgado pelo STJD por gesto obsceno em Palmeiras x Flamengo

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima quinta-feira (26) pelo gesto obsceno feito na partida contra o Flamengo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Abel Ferreira foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, como desrespeitar os membros de arbitragem.

O treinador pode pegar de um a seis jogos de suspensão pelo caso que aconteceu no dia 7 de agosto, no Allianz Parque.

Abel Ferreira levou a mão à genitália. Ele fez o gesto após se irritar com uma decisão da arbitragem durante a partida.

Gesto obsceno e explicação

Abel Ferreira foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo. O time paulista venceu o jogo por 1 a 0, mas foi eliminado por ter perdido por 2 a 0 na ida.

O árbitro Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para verificar o lance. Após ver as imagens, ele mostrou o cartão vermelho direto ao treinador palmeirense.

Abel Ferreira se explicou em entrevista ao colunista André Hernan, do UOL. Segundo ele, o gesto foi feito em direção à comissão técnica do Palmeiras.