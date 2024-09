Zubeldía justifica titularidade de Lucas e avalia derrota do São Paulo como "dolorida"

O técnico Luis Zubeldía lamentou a maneira como o São Paulo foi derrotado pelo Internacional neste domingo. Após o revés por 3 a 1, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador explicou os motivos que o levaram a colocar Lucas como titular e apontou o resultado como "dolorido".

Segundo o comandante argentino, o camisa 7 precisava de mais minutos, pois não vinha de uma grande sequência de jogos. No período em que esteve na Seleção Brasileira, por exemplo, o jogador teve poucos minutos.

"Nós planificamos jogo a jogo. Já falamos dessa situação, estamos jogando mais de um torneio. Quando o calendário aperta, tenho que trocar. Não gosto muito, mas tenho que fazer. Já aconteceu em outras situações. São jogos que trocamos muito. A inclusão de Lucas e Bobadilla tem a ver com uma questão de que, nos últimos jogos, Lucas não teve uma carga muito alta. Ele estava na Seleção, praticamente não jogou. Ou jogou poucos minutos. Liberamos ele contra o Cruzeiro. Precisava ter mais mais minutos, nas últimas semanas não teve a minutagem que precisa", avaliou Zubeldía.

"Quando vejo a possibilidade de dar minutos, por mais que tenhamos um jogo decisivo na quarta-feira, eu faço. No caso de Bobadilla, é algo similar. Não jogou contra o Cruzeiro, consideramos que poderia jogar hoje. Essa foi a situação", acrescentou.

O treinador admitiu que o São Paulo cometeu erros durante a partida contra o Internacional. E essas falhas custaram caro para o Tricolor.

Apesar de reconhecer os méritos do Colorado, Zubeldía acredita que a sua equipe "facilitou o trabalho rival" ao ceder oportunidades ao time gaúcho. Ele valorizou os bons 25 minutos que o São Paulo fez no início do jogo, mas disse que a derrota "dói".

"Creio que fizemos 25 ou 30 minutos bons. Poderíamos ter feito mais gols. Mas a equipe que coloquei em campo era muito ofensiva, perdíamos muito a bola na saída e na construção. E sofremos contra um time de hierarquia, com bons jogadores. Estamos em dois torneios, fazendo todos os esforços possíveis para que o São Paulo fique entre os cinco ou seis melhores times do Brasil. Mas temos que assumir que um time da qualidade do Internacional, que está focado nesse torneio, pode nos vencer", afirmou.

"São situações que controlávamos e demos a eles a possibilidade de nos atacar abertos, em transições. Não gosto que a minha equipe facilite a tarefa rival. No segundo tempo, em duas jogadas pontuais, praticamente sentenciaram a partida. Me dói perder. Mas, pode acontecer contra um time que joga bem. O que mais me dói é que demos a eles essas possibilidades. Quando o seu adversário é muito melhor que você, basta apenas lhes dar a mão e parabenizar. Mas fizemos bons 25 minutos. Só que um jogo não se ganha em 25 minutos. Às vezes tem que saber sofrer, defender e não gerar situações que o rival possa aproveitar. Hoje não fizemos isso e pagamos caro", concluiu.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía se mantém na quinta colocação da tabela, com 44 pontos. O time poderia ter assumido o quarto lugar, já que o Flamengo perdeu para o Grêmio no Sul.

O próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão é nada mais nada menos do que um clássico. A equipe enfrenta o Corinthians, no próximo domingo. O Majestoso será disputado em Brasília, às 16h (de Brasília).

Antes disso, todavia, o time tricolor recebe o Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, a equipe paulista segurou um empate por 0 a 0. O duelo decisivo ocorre na quarta-feira, às 21h30, no Morumbis.