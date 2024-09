Após sequência longe de casa, São Paulo inicia contra o Internacional série importante como mandante

O empate sem gols com o Botafogo na última quarta-feira colocou ponto final em uma sequência de quatro jogos do São Paulo fora de casa. Neste domingo, o Tricolor inicia contra o Internacional uma série de três partidas como mandante.

O São Paulo não joga no Morumbis desde o dia 28 de agosto, quando perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Após a derrota, o Tricolor disputou quatro partidas fora de casa (Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo). A equipe acumulou uma vitória, dois empates e um revés, além da eliminação para o Galo na Copa do Brasil.

O duelo contra o Internacional é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Morumbis a partir das 18h30 (de Brasília).

Após o jogo deste domingo, o São Paulo joga na quarta-feira sua vida na Libertadores. Mais uma vez no Morumbis, o Tricolor Paulista encara o Botafogo em busca de uma vaga na semifinal do torneio continental.

Na sequência do duelo, que pode decidir o futuro do São Paulo na temporada, mais um grande embate: clássico contra o Corinthians. Diferentemente das duas primeiras partidas, o Majestoso, válido pela 28ª rodada do Brasileiro, não vai acontecer no Morumbis. Em virtude de uma série de shows que o estádio irá receber na primeira quinzena de outubro, o jogo foi alterado para o Mané Garrincha, em Brasília.

A série de jogos como mandante pode definir os objetivos do São Paulo em 2024, principalmente na Libertadores. O Tricolor aposta quase todas suas fichas no torneio, o qual já conquistou três vezes (1992, 1993 e 2005).

As chances de título no Campeonato Brasileiro são remotas. O Tricolor Paulista ocupa a quinta colocação, com 44 pontos, nove a menos que o líder Botafogo. A 12 rodadas do fim, a equipe do Morumbi deve brigar por uma vaga no G4 do torneio por pontos corridos. De qualquer forma, as vitórias no período são importantes para que o time possa subir na tabela e se manter nas primeiras colocações.