Fluminense tem apenas uma derrota em jogos de mata-mata das duas últimas edições da Libertadores

Com um gol de Lima na reta final de jogo, o Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã, pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores. O resultado em casa prolonga a boa sequência do Tricolor Carioca em jogos de mata-mata das duas últimas edições da competição: são dez jogos, sete vitórias, dois empates e uma derrota.

Todos os adversários que o Fluminense enfrentou neste recorte já foram campeões da Libertadores: Atlético-MG, Grêmio, Boca Juniors, Internacional, Olímpia e Argentinos Juniors. A única derrota sofrida foi contra o Grêmio, no jogo de ida das oitavas de final desta edição do torneio.

Com a vitória sobre o Atlético-MG conquistada nesta quarta-feira, o Fluminense tem a vantagem do empate no jogo de volta para se classificar às semifinais da Libertadores. Em caso de vitória mineira por um gol de diferença, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

O jogo de volta entre as equipes é na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Antes, o Fluminense encara o Botafogo neste sábado, às 18h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.