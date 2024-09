Palmeiras: Abel recupera esquema pré-eliminação e tem sucesso, diz PVC

No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, Paulo Vinícius Coelho explicou como Abel Ferreira resgatou o esquema de marcação do Palmeiras anterior às eliminações nas copas e viu a medida surtir efeito na série de quatro vitórias seguidas no Brasileirão.

Segundo PVC, a novidade no Palmeiras é a volta da marcação individual, mano a mano, sem sobra. O que só é possível porque o time está fisicamente inteiro, destacou o colunista do UOL.

O Abel mexeu no time, que voltou a marcar individual. Lembra que a gente falou bastante sobre a marcação individual que o Abel está fazendo e ele tinha parado de fazer contra o Botafogo? Acho que por dois motivos: a maratona dos jogos de agosto, a marcação individual criou um desgaste físico muito grande, porque é muito intenso marcar individual o tempo todo; e segundo porque o Botafogo matou o Palmeiras com movimentações constantes que atrapalhavam muito a marcação individual, o primeiro gol do Botafogo mostra isso. Ontem, voltou a marcação individual, o Palmeiras subia marcando cada um no seu.

É assim que o Abel está jogando e vai voltar a jogar. Com jogo uma vez por semana, você pode se acostumar que o Palmeiras vai marcar individualmente quase todos os jogos. Eu digo quase porque não deu certo a marcação individual contra o Botafogo e talvez no jogo contra o Botafogo, no dia primeiro de dezembro, seja decisivo. Vamos ver o que que vai acontecer daqui até lá, hoje parece decisivo porque Palmeiras tem três pontos a menos e uma vitória a menos, ou seja, o confronto direto empata o número de vitórias e hoje o Palmeiras tem quatro gols de saldo a mais que o Botafogo. Claro que daqui até primeiro de dezembro nem Palmeiras nem Botafogo vão ganhar todos os jogos, mas na situação de hoje, o confronto direto é o que decide. Paulo Vinícius Coelho

Destaque da vitória sobre o Cruzeiro, William Gomes está pedindo passagem no São Paulo e faz Luís Zubeldía montar um quebra-cabeça para o duelo com o Botafogo na Libertadores, informou André Hernan. Segundo ele, o garoto pode pintar como novidade entre os titulares.

