Lando Norris anda em Silverstone ao volante de um McLaren P1 de LEGO

O Grupo LEGO e a McLaren recriaram um McLaren P1 único e totalmente dirigível feito com elementos LEGO Technic. Além disso, o piloto da McLaren, Lando Norris, foi convocado para um desafio: completar uma volta na pista de Silverstone dirigindo o LEGO Technic McLaren P1, escala 1:1.

Esta réplica em tamanho real do McLaren P1 é feita com 342.817 elementos LEGO Technic, pesa aproximadamente 1.220 kg e tem algumas demonstrações de engenharia verdadeiramente notáveis. O carro tem direção totalmente funcional, tornando-o o primeiro LEGO de grande construção apto a ser dirigido e enfrentar curvas desafiadoras em uma pista de corrida. O modelo apresenta um motor elétrico composto por baterias LEGO Technic Function e uma bateria de carro elétrico, permitindo que ele viaje mais longe do que qualquer outro LEGO anterior.

O processo de construção ganhou vida com 23 especialistas de design, engenharia e construção do grupo LEGO e da McLaren, 8.344 horas de desenvolvimento e construção e exigindo 393 tipos diferentes de elementos LEGO Technic. O piloto britânico Lando Norris enfrentou as retas e curvas da pista de 5,891 quilômetros e completou uma volta no circuito.

"Tendo trabalhado no programa P1 da McLaren, é incrível ver tantos elementos do carro original trazidos à vida de forma tão realista pela equipe LEGO Technic para o modelo em escala real. O carro era um ícone de sua época. Espero que por meio desta colaboração com o Grupo LEGO possamos inspirar a próxima geração de designers e engenheiros a ultrapassar os limites da inovação automobilística", avalia Ben Gulliver, Diretor de Testes e Desenvolvimento da McLaren.

"Este projeto marca o mais recente de uma longa lista de colaborações entre o LEGO Group e a McLaren, reunindo engenheiros da McLaren e a equipe de produção de modelos LEGO desde a concepção até a construção final. A experiência automotiva e de engenharia da McLaren foi inestimável para nos ajudar a produzir um modelo tão autêntico quanto possível ao McLaren P1 original, permitindo-nos transformar um sonho em realidade", explica Lukas Horak, Gerente Sênior de Projetos do LEGO Group.