James é ovacionado pela torcida em estreia com vitória por clube espanhol

O Rayo Vallecano venceu o Osasuna por 3 a 1, no Estádio de Vallecas, pela quinta rodada do Espanhol, nesta segunda-feira (16). As atenções, no entanto, estavam todas voltadas para James Rodríguez.

O meio-campista colombiano fez sua estreia pelo clube espanhol e foi bastante ovacionado pela torcida. Ele foi bastante gritado ao ser chamado para entrar ao longo do segundo tempo e alguns torcedores usaram máscaras com o rosto do ex-jogador do São Paulo.

Como foi o jogo

Raúl García abriu o placar para o Osasuna aos 27 minutos de jogo. O atacante se livrou do marcador e bateu forte de fora da área para marcar um golaço.

O Rayo chegou ao empate aos cinco minutos da segunda etapa, com Abdul Mumin. O zagueiro ganês apareceu na lateral esquerda da área e chutou forte, no canto do goleiro. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Aos 21 minutos, o lateral romeno Andrei Ratiu recebeu na entrada da área de Chavarría e chutou. Ele viu a bola desviar em Pablo Ibañez e balançar as redes para virar a partida.

James Rodríguez entrou em campo pouco antes do fim do jogo, aos 42 minutos, atuando por cerca de dez.

Aos 50, ainda deu tempo de Unai López ampliar a vitória do Rayo Vallecano com um chute da meia-lua, após jogada de contra-ataque.

Com a vitória, o Rayo Vallecano igualou o número de pontos do Osasuna. Ambas as equipes agora têm sete, mas o Rayo fica na nona colocação pelo saldo de gols, enquanto o Osasuna é o 11º, atrás do Espanyol.