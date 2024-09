Marçal analisa vitória do Botafogo sobre o Corinthians

O líder Botafogo somou mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão venceu o Corinthians por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O lateral-esquerdo Marçal elogiou a atuação do time.

"Foi um jogo difícil. O time está de parabéns, jogou muito. Mesmo com as adversidades ali do jogo, a gente conseguiu superar. O Corinthians está vindo em uma crescente. É outro Corinthians nesta segunda volta. O time está de parabéns, parabéns também para a torcida, que fez festa, deu força para a gente ali. É seguir. Mais três pontos. Importante continuar lá em cima", declarou Marçal, a "Botafogo TV".

Com a vitória, o Botafogo pulou para 53 pontos e continua firme e forte na liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, ganhou moral para o próximo desafio: as quartas de final da Copa Libertadores. Marçal projetou o duelo com o São Paulo.

"A gente, hoje (sábado), vai continuar comemorando essa vitória. Três pontos importantes. E quarta-feira tem um jogo muito difícil. A gente sempre tem feito jogos muito equilibrados contra o São Paulo. Vai ser um jogo difícil, mas tenho certeza que a gente vai conseguir superar mais essa", afirmou.

O Botafogo abre as quartas de final da Libertadores contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.