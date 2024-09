Bruno Lemes se emociona ao vencer Volta do Grande ABCD após falecimento do pai: "Está orgulhoso de mim"

Bruno Lemes foi o grande vencedor da 25ª edição da Volta do Grande ABCD neste domingo. O ciclista da equipe de São José dos Campos cruzou a linha de chegada com 11 segundos de diferença para o segundo colocado e não conteve a emoção após completar os 130 km, saindo de Paranapiacaba e concluindo em São Bernardo do Campo.

Bruno perdeu o pai recentemente, há um mês, mas não se abateu. O atleta da equipe de São José dos Campos seguiu treinando forte para estar pronto para as provas do calendário, e a recompensa veio neste domingo.

"Queria dedicar essa vitória ao meu pai, que recentemente faleceu, faz um mês. É para você, pai, essa vitória. Sei que lá de cima ele está me olhando e está orgulhoso de mim", disse o atleta em entrevista à Gazeta Esportiva.

Bruno Lemes conseguiu desgarrar do pelotão faltando três voltas para o fim da prova, mas se engana quem pensa que ele esteve entre os primeiros colocados desde o início. O atleta teve a frieza necessária para administrar seu ritmo e saber o momento certo de dar a fuga.

"Foi uma prova bem desafiadora para todo mundo. Boa chuva na largada, pouca visibilidade, muita neblina. Nos primeiros quilômetros fiquei atrás do pelotão, me segurando bastante para ver como seria a prova. Rolou bastante ataque do pelotão, mas da metade para o final, entrando já no circuito de rua, fui para frente, comecei a ver como seriam os adversários. Circuito de rua duro, consegui fazer minha estratégia 100%, ataquei na principal subida, na chegada, e faltando três voltas consegui abrir um pequeno gap dos atletas e sair com essa bela vitória. Primeira vez correndo aqui, então estou muito feliz. Agradecer à minha equipe, São José dos Campos, que fez uma excelente prova", prosseguiu.

A 25ª edição da Volta Ciclística do Grande ABCD exigiu bastante dos atletas, que tiveram de ser versáteis para performar bem não só na estrada, mas também no circuito de rua montado em volta do Ginásio Municipal de São Bernardo do Campo, dando 30 voltas em um trajeto de 2km.

"Foi um circuito diferente, pegamos estrada e depois viemos para o circuito de rua. Você tem que ser um atleta bem completo, saber andar na estrada e depois vir para esse circuito relativamente duro", concluiu Bruno Lemes.