Hernan: São Paulo terá Lucas e Bobadilla à disposição na Copa do Brasil

O São Paulo terá o meia Lucas e o volante Bobadilla à disposição para a decisão contra o Atlético-MG, amanhã (12), na Arena MRV, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Galo tem vantagem de 1 a 0, e o Tricolor precisa vencer para sonhar com a vaga nas semis.

A informação foi trazida pelo colunista André Hernan, no De Primeira. Lucas vai pro jogo, enquanto Bobadilla será reavaliado para ver se começa jogando. Ambos atuaram na derrota do Brasil por 1 a 0 para o Paraguai, válida pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

O São Paulo vai ter Lucas Moura e Bobadilha, os dois vão viajar. A condição física desses dois jogadores está sendo acompanhada e avaliada a todo tempo hoje e, claro, na concentração em Belo Horizonte. Uma mosquinha tricolor já me soprou aqui que o Lucas vai ter condições de jogo e que o Bobadilla requer um pouco mais de cuidado, pelo fato dele ter tido um desgaste maior. Então, os dois jogadores vão pra viagem e estão relacionados — vão viajar daqui a pouco à tarde para Belo Horizonte para a concentração do jogo contra o Atlético-MG.

O Zubeldía deve optar pelo Lucas e aí o Bobadilha vai ter ali uma conversa com o pessoal do Refis, com o pessoal da preparação física para escalar ou não o paraguaio. Então, pode cravar, os dois jogadores vão viajar — um joga e o outro ainda é dúvida. André Hernan

