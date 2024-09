Sem Coutinho, Vasco divulga relacionados para a decisão contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Vasco divulgou a lista dos atletas relacionados para o confronto diante do Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Porém, o meio-campista Philipe Coutinho não está entre os 24 jogadores da lista.

O atleta, que se recuperou há duas semanas de uma lesão sofrida no dia 3 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, ainda não havia retornado aos gramados por ter sido diagnosticado com Covid. Já para esta quarta-feira, o Vasco optou por preservar o atleta por conta da questão física e pela falta de ritmo de jogo, já que Coutinho não entra em campo desde a lesão sofrida no jogo diante do Massa Bruta.

Além dele, o zagueiro João Victor, que foi expulso no confronto de ida, terá que cumprir suspensão e, assim, entra para a lista de desfalques. Payet, por sua vez, começou o primeiro jogo no banco de reservas. Por conta do gramado sintético da Ligga Arena e pela estratégia que Rafael Paiva deve adotar, o camisa 10 pode iniciar novamente entre os reservas.

Com o resultado positivo por 2 a 1 no duelo de ida, o Vasco poderá avançar com um empate. Do outro lado, o Athletico necessita de um triunfo por dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis.