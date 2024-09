Marquinhos admite seleção sem confiança e sem forma ideal de jogar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Marquinhos admitiu que o Brasil tem um combo de elementos que atrapalham o desempenho da seleção. Principalmente falta de um modelo ideal de jogo com Dorival e falta de confiança.

Foi essa a análise dele depois da derrota por 1 a 0, diante do Paraguai, em Assunção, pelas Eliminatórias. Foi a primeira derrota sob o comando de Dorival Júnior, mas faz tempo que o time está devendo boas atuações.

"É um momento de algumas oscilações, entre ganhar jogos e ter performance. A gente está num momento de tentar se encaixar, tentar se encontrar. Muitas peças sendo mexidas. Professor tentando encontrar a melhor forma de a gente jogar, atuar. Isso reflete também no resultado. Muitos jogadores novos. É o momento no qual a confiança não está com a gente. A gente tem que buscar a confiança ganhando os jogos. Foi isso que a gente tentou frisar no último jogo e hoje a gente não conseguimos".

Mais dificuldades. "A gente sabe quanto a Eliminatória é difícil. E não vai ser hoje que vai ser fácil. Então, é um momento difícil, saber digerir a derrota, o momento que a gente vive. A gente sabe que é um momento de transição, no qual a gente não está com a confiança que o Brasil sempre teve. Mas a gente vai buscar com trabalho. Qualquer coisa que falar agora vai ser desculpa, palavras em vão. Ganhar os jogos é a melhor resposta".

Quando corrigir? A seleção volta a se reunir em outubro para enfrentar Chile e Peru, duas das piores seleções das Eliminatórias. O primeiro jogo é fora de casa. O segundo, em Brasília.