Corinthians x Juventude: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil

O Corinthians enfrenta o Juventude pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21 horas (de Brasília) nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

No jogo de ida, em Caxias do Sul, o Corinthians perdeu por 2 a 1 para a equipe de Jair Ventura. Assim, para avançar de fase de forma direta, o Timão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Vitória dos mandantes com a vantagem mínima leva a eliminatória para as penalidades máximas, enquanto um simples empate garante classificação para o Juventude.

O Corinthians vem confiante por conta da vitória contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, interrompendo uma sequência de duas derrotas seguidas. Na data Fifa, o Timão foi bem fora de campo, com as contratações de Memphis Depay e André Carrillo. Ambos, porém, não estão disponíveis para o jogo de quarta.

Para a partida contra o Juventude, o técnico Ramón Días não terá o zagueiro Cacá e o lateral direito Matheuzinho, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. O volante Alex Santana, com lesão na coxa, também é desfalque. O atacante Héctor Hernández sentiu contusão de 1º grau na coxa durante a partida contra o Flamengo e é tratado como dúvida.

O zagueiro Félix Torres e o volante José Martínez estão com suas seleções na data Fifa e dificilmente terão condições de ajudar o Corinthians no compromisso desta quarta.

Já o Juventude não vem conseguindo fazer sua parte no Brasileirão desde que derrotou o Corinthians na Copa do Brasil. A equipe vem de derrota para o Internacional e empate sem gols com o Cuiabá.

A boa notícia para a comissão técnica é que jogadores importantes estão de volta ao time, como o lateral direito Ewerthon, o zagueiro Lucas Freitas, os volantes Thiaguinho e Luis Mandaca e o centroavante Gilberto.

No ano, Corinthians e Juventude se enfrentaram três vezes, com duas vitórias para os gaúchos e um empate.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X JUVENTUDE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 11 de setembro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Bruno Raphael Pires e Alessandro Alvaro Rocha de Matos



VAR: Rodrigo Nunes de Sá

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Charles, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Thiaguinho, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Carrillo e Erick Farias.



Técnico: Jair Ventura