Plano B? Depay quer priorizar time espanhol antes de aceitar Corinthians

O atacante holandês Memphis Depay vai priorizar um time espanhol antes de aceitar a proposta do Corinthians, revelou Samir Carvalho, no De Primeira.

Depay quer permanecer em La Liga após as passagens por Barcelona e Atlético de Madri, apurou Samir. Porém, a proposta do Timão agradou financeiramente o jogador e seu estafe, que prometeu uma prioridade fora da Europa, explicou o colunista do UOL.

O salário que o Corinthians ofereceu foi R$ 2,5 milhões por mês. Isso já engloba tudo, é um pacote. O Corinthians ficou confiante porque, quando conversou com os representantes do Depay, ouviu que a proposta que ele tinha de um time espanhol era uma oferta de valores semelhantes. O problema é que o Corinthians já foi avisado que a prioridade do holandês era permanecer na Espanha, caso a negociação com esse time espanhol avançasse de fato.

O que pesa é a vontade do jogador permanecer no futebol espanhol, ele já vem de Barcelona, Atlético de Madri e já permaneceria na Espanha. Os representantes pediram um tempo para a diretoria do Corinthians exatamente por causa disso, se der algum problema lá, aí ele volta a negociar com o Corinthians, que é uma das prioridades do Depay fora do continente europeu. Isso foi uma promessa feita pelos representantes do Depay para o Corinthians. O Corinthians concorre hoje com o futebol europeu, e existe uma proposta do mundo árabe. Se não rolar nada na Europa, o Corinthians tem uma proposta considerada muito boa pelos próprios representantes do Depay. Samir Carvalho

O colunista André Hernan acrescentou que o clube espanhol em questão é o Sevilla. Segundo ele, Depay também tem proposta do Galatasaray, da Turquia, onde o mercado permanece aberto.

