Marília Ruiz: Diretor evita questões e depoimento sobre Vai de Bet é adiado

Durante o Fim de Papo desta quarta (4), a jornalista Marília Ruiz informou que pela primeira vez um depoimento do inquérito que investiga o contrato de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet teve que ser interrompido.

O motivo, como apurou Marília, foi a falta de colaboração da testemunha, Luiz Ricardo, também conhecido como Seedorf. Ele é diretor financeiro do Corinthians.

Pela primeira vez, em um inquérito sigiloso, que apura crime financeiro no contrato Corinthians x Vai de Bet, o delegado Tiago Correia decidiu fazer uma declaração pública. Estava marcado para hoje o depoimento do novo diretor financeiro do Corinthians, Luiz Ricardo, que é conhecido como Seedorf, um conselheiro que não ganhou para conselheiro, mas foi colocado como diretor adjunto financeiro assim que o Rozallah Santoro saiu. Esse depoimento aconteceria hoje. Até aqui, todos os convocados como testemunhas depuseram e não houve grandes intercorrências independentemente do que eles falaram. Apurei que, no depoimento dele hoje, todas as perguntas foram interrompidas pelo advogado, que ele não respondeu nada, que pediu acesso os autos do processo, não queria dar esclarecimento nenhum e, por isso, foi necessário interromper o depoimento e será remarcado.

Marília Ruiz

