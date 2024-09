Fifa anuncia logo e música oficial do Super Mundial de Clubes de 2025

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (4) o logo e a música oficial do Super Mundial de Clube, que acontece em 2025 e contará com 32 clubes.

O que aconteceu

O emblema da competição traz as iniciais CWC (Club World Cup) em dourado. O torneio de clubes será realizado nos Estados Unidos.

Logo do Super Mundial de Clubes de 2025 Imagem: Divulgação/Fifa

O logo será adaptado nas futuras edições do Mundial de Clubes. Ele foi inspirado na bola e cultura do futebol.

Já "Freed From Desire", da cantora italiana Gala será a música oficial da competição. A canção foi lançada em 1997 e fez sua primeira aparição no futebol durante a Eurocopa de 2016.

Que momento especial: hoje lançamos a marca do novo Mundial de Clubes, o começo de uma nova era no futebol de clubes. Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo vão competir nos Estados Unidos em junho e julho de 2025. Eles são o coração do torneio. E mal podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo vão se encontrar no palco mundial e somente um será coroado campeão mundial. Gianni Infantino, presidente da Fifa

A Fifa ainda definirá a data do sorteio dos grupos e também a divisão dos potes. Até o momento 30 equipes já se classificaram para o Super Mundial.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense são do brasileiros classificados para o Mundial de 2025. A competição acontece entre 15 de junho de 13 de julho.

Veja os clubes classificados para o Super Mundial de 2025

América do Sul

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol -- pode ser campeão da Libertadores 2024

Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022 e 2023/2024

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

Porto (Portugal) - via ranking da Europa

Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

Juventus (Itália) - via ranking da Europa

Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/2022

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/2023

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/2024

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático

África

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) - ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024

Oceania