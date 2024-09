Lesão grave no joelho atrapalha, de novo, a história de Pedro com a seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pela segunda vez, uma lesão de ligamento no joelho de Pedro atrapalha ou impede que o atacante escreva mais capítulos com a seleção brasileira.

De tabela, compromete uma temporada que vinha sendo espetacular para o atacante, artilheiro do Brasil, com 30 gols — 11 deles no Brasileirão.

Pedro revê um drama que viveu em 2018, quando tinha acabado de receber a notícia da primeira convocação. Agora, a grave lesão acontece em um treino da própria seleção, como confirmado pela CBF nesta quarta-feira.

Na primeira vez que rompeu o ligamento, o afetado foi o joelho direito. Agora, o problema atinge o joelho esquerdo.

A primeira lesão aconteceu quando Pedro defendia o Fluminense, diante do Cruzeiro, no Mineirão. Um lance fortuito, na tentativa de proteger a bola. Pisou errado, e lá se foi o ligamento.

Na ocasião, era a chance do jovem atacante, de 21 anos, para mostrar serviço a Tite na caminhada rumo à Copa do Mundo da Rússia. A oportunidade de se firmar como centroavante da seleção só voltaria no ciclo seguinte, já defendendo o Flamengo, pensando na Copa do Mundo do Qatar.

Nova chance

A estreia, que poderia ter acontecido em 2018, se concretizou em 2020. E ainda houve um hiato de dois anos até a chance seguinte, em novembro de 2022.

Pedro conseguiu disputar a Copa do Mundo, dois meses depois, com Tite. Mas tinha oportunidade de alicerçar sua presença no ciclo com Dorival Júnior — inclusive começando o treino desta quarta como titular.

Mas aí veio o cenário mais indesejado possível. A torção no joelho fez com que ele saísse mais cedo do treino. O departamento médico levou o jogador para os exames, e o diagnóstico foi confirmado.

Qual o prognóstico?

Lesões de ligamento, atualmente, demandam mais do que seis meses de recuperação após a cirurgia. Tratamentos conservadores indicam de oito a nove meses, para que seja reduzido o risco de reincidência.

A seleção tem um exemplo recente, que é Neymar. Ele se machucou em outubro do ano passado e está se aproximando de um ano de ausência — até porque sofreu lesões adjacentes, no menisco, por exemplo.

O tratamento de Pedro ficará a cargo do Flamengo. O clube soube da notícia de forma rápida nesta quarta, mas só vai se manifestar sobre o jogador quando ele retornar ao Rio.

Pedro foi cortado da seleção, que se prepara em Curitiba para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias. Por ora, ele segue com a marca de seis jogos e um gol com a amarelinha.

Recentemente, ele foi pai de gêmeas. E ganhou uma notícia triste para contrastar com essa alegria.