São Paulo avalia que Zubeldía deveria ter mexido no time e liga alerta

O São Paulo estranhou a falta de mais substituições de Luis Zubeldía na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no MorumBis, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A informação foi trazida pelos colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Segundo Hernan, a diretoria do Tricolor não concordou com o treinador ter feito só uma substituição, já no fim do jogo. No estádio, a torcida cobrou a entrada da joia William Gomes.

O Morumbis ontem inteiro, num determinado momento da partida, pedia a entrada do William Gomes, que foi muito bem no fim de semana, fez gol, renovou contrato, é uma esperança do torcedor e nem sequer foi chamado. Eu conversei com algumas pessoas que entenderam que poderia ter tido as substituições, que o Zubeldía poderia ter feito as substituições, porém ninguém no São Paulo se mete no trabalho do treinador, assim como o treinador não se mete no trabalho dos dirigentes. Pelo que pude conversar, eles respeitaram a decisão da comissão técnica de não fazer as mudanças, mas não concordaram.

O colunista do UOL disse que a derrota em casa pela Copa do Brasil ligou o sinal de alerta no São Paulo. Além das copas, a meta é não se afastar da zona de classificação à Libertadores no Brasileirão, onde o Tricolor paulista enfrenta o Tricolor carioca no fim de semana.

Esse jogo ficou esquisito para os lados do Morumbi. Agora, o jogo contra o Fluminense passou também a ser fundamental, porque você pode sair de uma copa, pode sair de outra e não pode descolar no Brasileiro, então o sinal de alerta está ligado lá no CT. André Hernan

PVC: 'Avaliação é que o trabalho do Zubeldía ontem não foi bom'

Internamente, a avaliação da diretoria é que Zubeldía cometeu alguns erros contra o Galo, contou PVC. "Se ele tivesse feito alterações, o São Paulo ganharia o jogo", disse ele.

Eu acho que ele errou e tem gente dentro do São Paulo que vai discutir isso internamente. Claro que ninguém se mete no trabalho do Zubeldía, nenhum diretor tem que chegar para o Zubeldía e dizer faça isso ou faça aquilo, mas evidentemente o trabalho é avaliado todos os dias. O entendimento é o seguinte: nas últimas coletivas, o Zubeldía falou do cansaço do elenco, se você tem um elenco cansado, como é que você faz a primeira e única alteração aos 44 minutos do segundo tempo? Segunda ponderação: como é que o Nestor, que joga sempre do lado esquerdo, entra do lado direito? Terceira ponderação: o Luciano está muito mal no jogo, por que não altera? O William tem drible, num jogo com marcação individual, o drible desmonta a marcação, era uma hipótese, desde que o técnico exerça seu lado professor, tem que olhar quem avança e quem regride todo dia. Então, a avaliação é que o trabalho do Zubeldía ontem não foi bom.

Se ele tivesse feito alterações, o São Paulo ganharia o jogo, porque a zaga do Atlético-MG, marcando individual, foi baixando fisicamente e o drible era a capacidade de desmontar de vez a marcação montada. Eram, possivelmente, William e Erick, que têm drible. Agora, uma alteração aos 44 do segundo tempo e deixando o cara que estava mal, que era o Luciano, isso vai ser discutido no vestiário. Por quê? Paulo Vinícius Coelho

Prancheta do PVC: Como o Atlético-MG encurralou o São Paulo no Morumbis

Na Prancheta do PVC, Paulo Vinícius Coelho mostrou como o Atlético-MG de Gabriel Milito encurralou o São Paulo de Luis Zubeldía no Morumbis. Na avaliação do colunista do UOL, o Tricolor poderia ter escapado da armadilha do adversário, mas não conseguiu.

