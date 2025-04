Dione Barbosa explica apelido de "bruxa" após vitória no UFC Vegas

Dione Barbosa foi uma das protagonistas do UFC Vegas 105, evento realizado neste sábado (5), ao finalizar a rival Diana Belbita com um katagatame no começo da luta. Curiosamente, antes do confronto, em um bate-papo com a reportagem da Ag Fight, a pernanbucana havia previsto que a vitória viria da maneira como se concretizou: uma finalização no primeiro assalto. E uma vez que o apelido utilizado pela atleta é 'The Witch' (a bruxa, em português), o questionamento se o feito teria sido uma "bruxaria" foi inevitável.

Após o confronto, em uma entrevista exclusiva à Ag Fight, a peso-mosca (57 kg) explicou a origem de sua alcunha e surpreendeu ao revelar que, na verdade, a bruxa original não é ela. Tudo começou com uma brincadeira de família, o que levou um de seus amigos a sugerir que ela adotasse o codinome para seus combates de MMA. Dione aceitou a ideia, que logo pegou.

"Esse apelido é da minha mãe. A gente chama entre mim, minha mãe e minha irmã de bruxa ou bruxinha. É um apelido carinhoso, não é nada ruim. Mas quando a gente está brava uma com a outra, é 'aquela bruxa', 'a bruxa da tua mãe'... Tanto é que, no meu telefone, o nome da minha mãe é bruxa mãe. Não estou mentindo. A gente tem um grupo chamado 'bruxinhas', que sou eu, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. Então, um amigo meu viu e falou: 'Você não tem apelido mesmo, coloca the witch'. E eu falei: 'Será?'. Coloquei uma vez na LFA (Legacy Fighting Alliance) e ficou. Mas não é nada de ruim, gente, é coisa boa", contou a brasileira.

Bruxa profeta

E não foi só a vitória por finalização no primeiro round que a 'Bruxa' profetizou. Ela também previu que levaria o bônus da noite, e mais uma vez acertou. Dione Barbosa levou o prêmio de 'Performance da Noite', no valor de 50 mil dólares (R$ 290 mil). Contratada pelo UFC através do 'Contender Series', ela agora soma um cartel de duas vitórias e uma derrota na organização.

