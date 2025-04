Sem Lucas e com Calleri no banco, São Paulo está escalado para a partida contra o Atlético-MG

O São Paulo está escalado para a partida contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía novamente não vai poder contar com Lucas Moura e optou por deixar Jonathan Calleri no banco. A bola rola logo mais, a partir das 16 horas (de Brasília), no Mineirão.

Lidando com um problema no joelho direito, Lucas Moura não foi relacionado para o terceiro jogo seguido. Jonathan Calleri deu lugar a André Silva e vai começar no banco de reservas.

Oscar (lesão na coxa esquerda) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) são desfalques de peso para o São Paulo no duelo. Luciano e Marcos Antônio herdaram as vagas no time titular, respectivamente. O goleiro Young e o volante Pablo Maia também não estão à disposição.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares, Marcos Antônio, Alisson, Luciano e Wendell; Ferreirinha e Calleri.

?? O Tricolor está escalado! ?? Atlético-MG x São Paulo

? Mineirão

? Belo Horizonte (MG)

? 16h

? Brasileirão (2ª rodada) ? Globo e Premiere

? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/B4a9Hx1kJ6 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2025

Por outro lado, o Atlético-MG, que vem de empate contra o Cienciano, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, vem com força máxima para o duelo.

A escalação do Galo tem: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Cuello; Rony e Hulk.

Neste domingo, as duas equipes buscam sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o 13º colocado, com um ponto. Enquanto o Atlético-MG ainda não somou pontos e ocupa a 16ª posição.